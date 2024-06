Europei atletica: Tamberi, all-in su Parigi ma qui devo vincere

agenzia

L'azzurro ammette: "Sono in una forma fisica stratosferica"

ROMA, 09 GIU – “Sto molto bene, per me è la prima gara dell’anno. Ho fatto all-in sulle Olimpiadi di Parigi ma è ovvio che devo vincere prima qui. Sono in una forma fisica stratosferica, debuttare a un Europeo non è mai facile ma sto saltando alla grande, sono fiducioso, so che sto benissimo e con questo pubblico e la squadra azzurra che sta facendo benissimo non posso esimermi dal fare un grande risultato”. Sono queste le parole di Gianmarco Tamberi, ai microfoni della Rai, dopo la qualificazione alla finale del salto in alto. Poi, sui risultati della squadra italiana che valgono il record di medaglie conquistate, Tamberi ammette che “hanno iniziato alla grande, anzi di più, sono spaventosi. Li ringrazio, ma io c’entro poco con tutto questo. E’ tutto merito della loro forza di volontà e del volersi mettere in gioco. Con loro posso condividere la mentalità di conseguire gli obiettivi, ma è tutto merito della squadra”, conclude.

