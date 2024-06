Europei atletica: Tamberi ‘presenza Mattarella da brividi’

agenzia

L'azzurro dopo l'oro: "giorno speciale, avevo invitato Sinner'

ROMA, 11 GIU – “Quando ho saputo che sarebbe venuto il Presidente Mattarella mi son venuti i brividi perché capisci l’importanza di avere questa persona. Lo ringrazio, non è facile trovare il tempo ed è stato un onore immenso, così come essere portabandiera”. Sono queste le parole di Gianmarco Tamberi, ai microfoni della Rai, dopo aver vinto l’oro nel salto in alto sotto gli occhi del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Poi, sulla sua gara, ‘Gimbo’ sottolinea come “era un giorno speciale. Ho sentito Sinner, lo avevo invitato visto che era a Roma. Se non avessi vinto oggi non avrei parlato per un mese”.

