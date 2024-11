Europei ciclocross, Italia d’oro nella staffetta mista

agenzia

100/a medaglia per il ciclismo in questa stagione

ROMA, 02 NOV – Il Team Relay del ciclocross si è laureato campione d’Europa a Pontevedra, in Spagna, davanti alla Francia e ai padroni di casa. Il sestetto azzurro, composto da Federico Ceolin (Elite), Mattia Agostinacchio (Junior), Lucia Bramati (U23), Giorgia Pellizotti (Junior), Francesca Baroni (Elite) e Filippo Agostinacchio (U23) ha vinto con il tempo di 40’50”, con 11″ di vantaggio sui transalpini. Per l’Italia – informa la federciclismo in una nota – si tratta della 100/a medaglia di questa stagione tra Europei, Mondiali e Olimpiadi. Soddisfatto il ct Daniele Pontoni: “Grande prova di tutti i ragazzi, che sono stati protagonisti dall’inizio alla fine, riuscendo a realizzare un’ottima prestazione, senza commettere errori. Si tratta di una vittoria storica in questa specialità e siamo particolarmente contenti di aver regalato la 100° medaglia di questo 2024 al nostro movimento. Credo che abbia un valore il fatto che questa sia arrivata in una prova di gruppo, a dimostrazione dell’attaccamento alla maglia da parte di tutti. Un gruppo che è forte non solo degli atleti, ma di meccanici, massaggiatori e tutti coloro che svolgono un lavoro oscuro ma preziosissimo. In ultimo il nostro ringraziamento va a tutta la Federazione, dal presidente Dagnoni al team manager Amadio, e al settore fuoristrada, con il presidente Ghirotto e il referente in Consiglio Masini, che ci hanno messo nelle condizioni migliori per poter operare”.

