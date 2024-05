Europei: Convocti Ucraina, c’è un ‘italiano’, è Malinovskyi

agenzia

In Germania giocherà contro Belgio, Slovacchia e Romania

ROMA, 20 MAG – Il commissario tecnico dell’Ucraina Sergyi Rebrov ha diramato la lista dei 26 convocati per gli Europei in Germania. Fra loro c’è un ‘italiano’, il genoano Ruslan Malinovsky. Questa la lista dei convocati dell’Ucraina, che a Euro ’24 farà parte del gruppo E con Belgio, Slovacchia e Romania. – portieri: Georgiy Bushchan (Dynamo Kiev), Anatoliy Trubin (Benfica), Andriy Lunin (Real Madrid); – difensori: Mykola Matviyenko (Shakhtar Donetsk), Yukhym Konoplia (Shakhtar Donetsk), Valeriy Bondar (Shakhtar Donetsk), Oleksandr Tymchyk (Dynamo Kiev), Vitaliy Mykolenko (Everton), Ilya Zabarnyi (Bournemouth), Oleksandr Svatok (Dnipro -1), Maksym Taloverov (Lask Linz), Bogdan Mykhaylichenko (Polissya Zhytomyr); – centrocampisti: Andriy Yarmolenko (Dynamo Kiev), Mykola Shaparenko (Dynamo Kiev), Volodymyr Brazhko (Dynamo Kiev), Taras Stepanenko (Shakhtar Donetsk), Oleksandr Zubkov (Shakhtar Donetsk), Georgiy Sudakov (Shakhtar Donetsk), Oleksandr Zinchenko (Arsenal), Victor Tsygankov (Girona), Ruslan Malinovskyi (Genoa), Sergiy Sydorchuk (Westerlo); – attaccanti: Artem Dovbyk (Girona), Mykhaylo Mudryk (Chelsea), Roman Yaremchuk (Valencia), Vladyslav Vanat (Dynamo Kiev). Rebrov ha anche reso nota una lista di “sette riserve”, come le ha definite, da cui scegliere dei sostituti di chi, da ora all’inizio del torneo continentale, dovesse dare forfait. I sette sono Yakiv Kinareykin (Dnipro), Ivan Nesterenko (Vorskla Poltava), Artem Smolyakov (Polissya Zhytomyr), Maksym Dyachuk (Dynamo Kiev), Matviy Ponomarenko (Dynamo Kiev), Artem Shulyanskyi (Oleksandriya), Mykola Kukharevych (Swansea).

