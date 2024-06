Sport

Europei di atletica: arriva la 18ª medaglia azzurra, Sibilio d’argento sui 400 ostacoli

Il campione napoletano ha battuto il record italiano che durava dal 2001 chiudendo in 47"50. In pedana nell'alto per il podio tre azzurri sotto gli sguardi del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, "Gimbo" Tamberi, Stefano Sottile e Manuele Lando e lo spettacolo continua

Di Lorenzo Magrì | 11 Giugno 2024