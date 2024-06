Europei di atletica: Italia da urlo e festa siciliana per l’argento della nissena Alice Mangione

Sport

Ultima frazionista della 4x400 mista che ha chiuso con il nuovo record italiano e il pass per i Giochi di Parigi. Domani semifinali dei 100 con Jacobs la stella e il siracusano Matteo Melluzzo; sui 3000 siepi tocca ai due fratelli Ala e Osama Zoghlami e sui 400 al palermitano Riccardo Meli

Migliore inizio non ci poteva essere per l’Italia agli Europei di Roma con il pubblico dello Stadio Olimpico in delirio per il bottino di quattro medaglie: la doppietta nella 20 km di marcia, oro all’olimpionica Antonella Palmisano e argento a Valentina Trapletti; il titolo vinto nei 5000 con il nuovo strepitoso record italiano (14’35″29) di Nadia Battocletti, figlia d’arte, papà Giuliano è stato allievo a Palermo di Gaspare Polizzi e l’argento conquistato dal quartetto della 4×400 mista col nuovo record italiano (3’10”69) pass” per i Giochi di Parigi con una straordinaria Alice Mangione in ultima frazione, la nissena che con 50”06 (44”75 per Luca Sito in prima, 51”10 per Anna Polinari in seconda e 44”78 per Edoardo Scotti in terza) è stata capace di tenere lontana l’Olanda che in ultima frazione schierava la numero uno del giro di pista Femke Bol.

«Ci tenevo a fare bene con questa staffetta – le parole di Alice Mangione, nissena di Niscemi – avevamo l’ultimo tempo e invece ci siamo dette: dobbiamo crederci e con questo magnifico pubblico è arrivata questa straordinaria impresa».L’ennesimo “miracolo” dello sprint firmato Filippo Di Mulo, il tecnico catanese, responsabile della velocità azzurra, capace di plasmare l’ennesimo quartetto arrivato a questo straordinario risultato e soprattutto la possibilità come le grandi potenze dell’atletica di schierare ai Giochi di Parigi tutte e cinque le staffette.

E oggi invece toccherà a Marcell Jacobs provare a bissare il titolo continentale vinto nel 2022 e in semifinale ci sarà anche il siracusano Matteo Melluzzo, 2° oggi in batteria in 10″21. continuare la strada verso Parigi dove invece arriverà da campione olimpico in carica. «Arrivo a questi Europei super carico – fa eco Marcell Jacobs -e motivato: pronto per vincere».

Domani mattina ci sarà da tifare alle 10.10 per i due siciliani Ala e Osama Zoghlami, i due allievi di Gaspare Polizzi che sui 3000 siepi inseguono anche il “pass” olimpico. Osama insieme all’altro azzurro Yassin Bouih correrà la prima batteria, Ala sarà in seconda. Primo round anche per i 400, al maschile con Edoardo Scotti, il palermitano Riccardo Meli allievo del giarrese Claudio Licciardello e Luca Sito e al femminile con ancora in pista Alice Mangione.