Europei di atletica: la nissena Alice Mangione vola in semifinale, 51″72 sui 400 piani

La sprinter di Niscemi avanza col terzo miglior tempo: 51"71. Fuori al maschile il palermitano Riccardo Meli

La mattinata degli Europei di atletica allo Stadio Olimpico di Roma si è chiusa con le batterie dei 400 piani. Al maschile uno straordinario Luca Sito, dopo aver corso venerdì sera la 4×400 mista poi finita con l’argento al collo ha chiuso col miglior tempo in 45”12; in semifinale l’altro staffettista Edoardo Scotti con 45”59 e purtroppo fuori per pochi centesimi il palermitano Riccardo Meli nonostante il personale stagionale: 46”12. “Peccato veramente – le parole di Riccardo Meli, allievo del giarrese Claudio Licciardello – volevo regalare la qualificazione a questo splendido pubblico di Roma la città che da due anni mi ha accolto alla grande”.

Espoo (Finlandia), 12-16 luglio 2023, Leppavaara Stadium , Campionati Europei Under 23, Under 23 European Championships – foto di Giancarlo Colombo/A.G.Giancarlo Colombo

Non sembra aver accusato la grande fatica dell’ultima strepitosa frazione della 4×400 mista d’argento, la nissena Alice Mangione, seconda in batteria e approdata in semifinale col primato stagionale: 51”71. “Ancora una grande emozione – fa il suo esordio Alice Mangione, sprinter di Niscemi – e stanchezza cancella grazie al supporto di questo splendido pubblico. Vivo a Roma da 5 anni e questa città mi ha accolto alla grande la sto ripagando. Dopo l’argento con la 4×400 mista, adesso devo recuperare le energie in vista della semifinale di domenica”.

Adesso ci aspetta da vivere una grande serata per provare a migliorare il medagliere azzurro dopo i due ori di Antonella Palmisano (20 km di marcia) e Nadia Battocletti (5000) e i due argenti di Valentina Trapletti (20 km di marcia) e la staffetta 4×400 mista (Sito, Polinaro, Scotti, Mangione).

Le attese sono tutte per la finale dei 100 con Marcell Jacobs e il siracusano Matteo Melluzzo; la finale del peso con Leonardi Fabbri favorito d’obbligo e la finalissima del lungo con il talentuoso Mattia Furlani che prova ad entrare nella storia di questa specialità.

SEMIFINALI DEI 100 ALLE 21,10. Le tre semifinali dei 100 maschili stasera a partire dalle 21,10 qualificheranno per la finale delle 22,53 i primi due e i migliori due tempi. Alle 21,10 nella prima semifinale in pista il siracusano Matteo Melluzzo in ottava corsia col personale di 10”13 se la vedrà contro l’israeliano Olatunde (10”17), lo svizzero Reais (10”20), il tedesco Ganter (10”13), il britannico Glave il più pericoloos del gruppo con 10”02, l’austriaco Fuchs (10”08), lo svedese Larsson (10”08) e il polacco Wdowik (10”23).

Alle 21,18 la seconda semifinale con i due azzurri Roberto Rigali (10”25) e Chituru Alì, l’allievo di Claudio Licciardello che col personale di 10”06 è il favorito per il passaggio in finale insieme al tedesco Ansah (10”08).

Alle 21,26 la semifinale più attesa con il campione in carica e campione olimpico l’azzurro Marcell Jacobs, 9”80 di personale e 10”03 di stagionale che avrà come avversari più temibili il britannico Ujah (9”96) e il tedesco Wolf (10”08).