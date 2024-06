Europei di atletica: magico bis di Nadia Battocletti, dopo l’oro sui 5000 vince anche il titolo dei 10.000

Sport

Ancora una straordinaria prova della fondista azzurra condita dal nuovo record italiano: 30'51"32

Neanche il tempo di fare festa per l’argento sui 400 ostacoli di Alessandro Sibilio e l’Italia fa festa per la 19ª medaglia agli Europei di atletica, grazie all’ennesima impresa firmata da Nadia Battocletti oro sui 10.000 in 30’51″32 dopo aver vinto l’oro sui 5000. Anche per la Battocletti come per Sibilio, si tratta del nuovo record italiano. E grande prova in questa gara anche per Federica Del Buono, quarta col personale in 31’25″11 e per Elisa Palmero anche lei al personale con 31’38″45 chiudendo al sesto posto. Tre azzurre nelle prime dieci straordinario!

