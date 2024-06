Europei di atletica: Osama Zoghlami in finale nei 3000 siepi, tra poco tocca ad Alice Mangione e stasera i 100 con Jacobs e Melluzzo

Sport

Il siciliano settimo e qualificato, fuori il fratello gemello Ala. Alle 12,29 in pista la nissena ieri argento con la 4x400 mista e dalle 21,10 via alle semifinale della gara regina con quattro azzurri e il talento siracusano

Un grande sabato da vivere intensamente sin dal mattino con ancora nella mente le imprese azzurre della prima giornata con i due ori di Antonella Palmisano (20 km di marcia) e Nadia Battocletti (5000) e i due argenti di Valentina Trapletti (20 km di marcia) e la staffetta 4×400 mista (Sito, Polinaro, Scotti, Mangione).

Gli Europei di atletica entrano nel vivo e allo Stadio Olimpico di Roma, in attesa delle finale serali con la gara principe dei 100 con Marcell Jacobs e il siracusano Matteo Melluzzo (ci sarà da superare le semifinali delle 21,10); la finale del peso con Leonardi Fabbri favorito d’obbligo e la finalissima del lungo con il talentuoso Mattia Furlani che prova ad entrare nella storia di questa specialità, il mattino ha riservato le prime emozioni.

Il siciliano Osama Zoghlami in finale nei 3000 siepi (Foto Grana/Fidal)

Sui 3000 siepi volano in finale i due azzurri Osama Zoghlami che con una gara di testa alla fine in tranquillità ha chiuso settimo in 8’34”31 insieme a Yassin Bouih (8’34”06) e nella seconda batteria non basta all’altro siciliano Ala, fratello gemello di Osama, l’8’31”88 per andare in finale, visto che chiude al 12° posto. “Emozione unica con questo pubblico – le parole di Osama, allievo con Ala di Gaspare Polizzi l’iconico tecnico siciliano scopritore di Totò Antibo -adesso sotto con la finale di lunedì”. “Tutto facile per Osama – ci dice Gaspare Polizzi che allena anche la trapanese Federica Sugamiele che domani sarà impegnata nella mezza maratona – peccato per Ala perché stava bene, adesso dobbiamo capire cosa è successo”.

Il formidabile quartetto della 4×400 mista d’argento con la nissena Alice Mangione in ultima frazione

Il tutto in attesa delle batterie dei 400 piani che al femminile rivedranno in pista la nissena Alice Mangione, la velocista di Niscemi che ieri sera ha trascinato all’argento e al nuovo record italiano la staffetta 4×400 mista. Alice Mangione portacolori del Cs Esercito sarà in gara alle 12,20 nella seconda batteria: i primi 12 tempi delle tre batterie approderanno alla semifinale di domani sera.

Al maschile nella seconda batterie dei 400 piani in gara ci sarà il palermitano Riccardo Meli, allievo al Gs Fiamme Gialle del tecnico giarrese Claudio Licciardello, semifinalista sul giro di pista ai Giochi di Pechino 2008, quando era allenato da Filippo Di Mulo, il catanese, responsabile della velocità azzurra.

Riccardo Meli con la sua famiglia

Il siracusano Matteo Melluzzo in semifinale alle 21,10 sui 100 (Foto FIDAL/ Francesca Grana)

SEMIFINALI DEI 100 ALLE 21,10. Intanto sono state definite le tre semifinali dei 100 maschili che stasera a partire dalle 21,10 qualificheranno per la finale delle 22,53 i primi due e i migliori due tempi. Alle 21,10 nella prima semifinale in pista il siracusano Matteo Melluzzo in ottava corsia col personale di 10”13 se la vedrà contro l’israeliano Olatunde (10”17), lo svizzero Reais (10”20), il tedesco Ganter (10”13), il britannico Glave il più pericoloos del gruppo con 10”02, l’austriaco Fuchs (10”08), lo svedese Larsson (10”08) e il polacco Wdowik (10”23).

Alle 21,18 la seconda semifinale con i due azzurri Roberto Rigali (10”25) e Chituru Alì, l’allievo di Claudio Licciardello che col personale di 10”06 è il favorito per il passaggio in finale insieme al tedesco Ansah (10”08).

Roma Sprint Festival | 18.05.2024, Roma (Stadio dei Marmi) | Foto: Francesca Grana