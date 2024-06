Europei di atletica: stasera gran chiusura a Roma, da Duplantis (asta) alla Iapichino (lungo) e ci sarà da tifare per i due siciliani, Matteo Melluzzo e Alice Mangione

Sport

Lo svedese vuole l'oro e il primato del mondo; il siracusano lancerà la 4x100 con Jacobs, Patta e Tortu e la nissena ultima frazionista della4x400 donne. La saltatrice azzurra da podio e occhio a Riva, Arese e Meslek in finale nei 1500, t. Sugli spalti il tifo del capitano azzurro "Gimbo" Tamberi oro nell'alto

Lo Stadio Olimpico di Roma si appresta a regalare l’ultima serata di grande atletica con la giornata finale dei campionati Europei, che sull’onda della grande impresa firmata da “Gimbo” Tamberi, oro nell’alto con 2,37, mette in palio gli ultimi dieci titoli e Italia leader del medagliere con 20 podi (10 ori, 7 argenti e 3 bronzi), presenti in ben cinque finali.

“Gimbo” Tamberi oro nell’alto con 2,37 continua spedito la marcia verso i Giochi di Parigi

Marcell Jacobs, il prof. Filippo Di Mulo e Matteo Melluzzo

Tre le staffette in pista con i frazionisti scelti dal prof. Filippo Di Mulo, catanese, responsabile della velocità azzurra che proveranno ad esaltarsi e regalare altre grandi emozioni al pubblico dell’Olimpico. Nella 4×100 uomini ci sarà in prima frazione lo sprinter aretuseo Matteo Melluzzo, sfortunato protagonista nelle eliminatorie dei 100, 10”21 in batteria e il successo in semifinale in 10”12 poi cancellato privandolo di una meritata finale (vinta da Marcell Jacobs davanti a Chituri Alì) e grande protagonista in seconda frazione (cronometrato lanciato in 9”11) nella batteria della 4×100 dove insieme a Rigali, Patta e Simonelli ha conquistato la finale, Melluzzo è stato scelto per lanciare tre dei quattro protagonisti dell’oro vinto ai Giochi di Tokyo (manca Fausto Desalu) e stasera alle 22,50 consegnerà il testimone a Marcell Jacobs, in terza frazione Lorenzo Patta e in ultima confermato Filippo Tortu che sa sempre esaltarsi.

L’azzurro Filippo Tortu argento sui 200 e stasera ultimo frazionista della 4×100

La nissena Alice Mangione ultima frazionista della 4×400 donne e Stefano Mei presidente della Fidal

LE STAFFETTE AZZURRE: ALICE MANGIONE SOGNA IL BIS. Decise anche gli altri due quartetti con la 4×400 donne che in ultima schiererà la nissena Alice Mangione, la velocista di Niscemi che in ultima frazione ha dato il meglio per la conquista dell’argento della 4×400 mista.

Il prof. Fiippo Di Mulo, catanese, responsabile della velocità azzurra

Ecco i tre quartetti scelti dal prof. Filippo Di Mulo. 4×100 uomini: Matteo Melluzzo, Marcell Jacobs, Lorenzo Patta e Filippo Tortu. 4×400 uomini: Luca Sito, Vladimir Aceti, Edoardo Scotti e in ultima il napoletano Antonio Sibilio argento nei 400 ostacoli. 4×400 donne: Ilaria Accame, Giancarla Trevisan, Anna Polinari e Alice Mangione.

Alessandro Sibilo, argento sui 400 ostacoli e stasera ultimo frazionista della x400 maschile

Larissa Iapichino stasera va a caccia di un posto sul podio nella finale del lungo

GLI ALTRI AZZURRI: OCCHIO A LARISSA IAPICHINO E IN TRE NELLA FINALE DEI 1500. . Nella serie B dei 10.000 maschili in gara Guerra, Ouhda e Ursano (Yeman Crippa e Pietro Riva, dopo la doppietta, oro e argento nella mezza maratona hanno deciso di rinunciare alla finale); 20,54 in pedana nel lungo Larissa Iapichino in piena corsa per un posto sul podio; alle 22,26 la finale dei 1500 uomini con be tre azzurri Federico Riva, Ossama Meslek e il primatista italiano Pietro Arese nella gara che sarà premiata dal suo omonimo, il grande Franco Arese, vincitore nel 1971 dei 1500 agli Europei di Helsinki dopo che a febbraio aveva vinto il Trofeo S. Agata a Catania.