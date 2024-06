Sport

Sul podio la dominatrice dei 5000 e il quartetto che in ultima frazione schierava la nissena Alice Mangione. Partita la gara di marcia sui 20 km con azzurri in pole. Stasera la finale dei 100 con Marcell Jacobs e il siracusano Matteo Melluzzo, Alì e Rigali impegnati dalle 21,10 nelle semifinali. Domani tocca a Filippo Torti (200) e Yeman Crippa (mezza maratona)

Un bagno di folla per gli azzurri protagonisti della prima giornata degli Europei con la premiazione nella medal plaz dello Stadio Olimpico di Nadia Battocletti campionessa continentale dei 5000 e per il quartetto della 4×400 mista che ha vinto l’argento con il nuovo primato italiano siglato con 3’10”69 da Luca Sito, Anna Polinari, Edoardo Scoti e la nissena Alice Mangione, l’ultima straordinaria frazionista oggi letteralmente travolta dall’abbraccio dei tifosi insieme alla sua allenatrice Marta Oliva.

Alice Mangione e il presidente Fidal Stefano Mei

Nadia Battocletti festeggiata

Nadia Battocletti oro sui 5000

Alice Mangione e la sua allenatrice Marta Oliva

La 4×400 mista azzurra d’argento

IL PROGRAMMA DI STASERA. Tutto questo mentre è scattato il programma serale di questa seconda giornata con la gara di marcia sui 20 km maschili con al via gli azzurri Riccardo Orsoni, Gianluca Picchiottino e il quotato Francesco Fortunato a caccia del podio. Poi si entrerà nel vivo con le semifinali degli 800 con gli azzurri Catalin Tecuceanu, Simone Barontini e Francesco Pernici; alle 20,06 la finale del lungo maschile con Mattia Furlani favorito per il podio; alle 20,12 le semifinali dei 100 ostacoli donne con Elena Carraro, Veronica Besan e Giada Carmasi; alle 20,38 le semifinali dei 110 ostacoli con grande attesa per Lorenzo Simonelli e Hassane Fofana e ancora Italia da podio con la finale del peso con Leonardo Fabbri leader stagionale col primato italiano di 22,95 e Zane Weir.

Mattia Furlani in azione

Il siracusano Matteo Melluzzo

Neanche il tempo di prendere il fiato alle 21,10 via alle semifinali dei 100 maschili con quattro azzurri, in prima il siracusano Matteo Melluzzo; in seconda Roberto Rigali e Chituri Alì e in terza il campione in carica e campione olimpico Marcell Jacobs con la finale per il titolo in programma alle 22,53. Grande spettacolo che solo l’atletica sa regalare, buon divertimento.

Yeman Crippa (mezza maratona), Sara Fantini (martello) e Filippo Tortu (200 e 4×100)

DOMANI TOCCA A TORTU, FANTINI E CRIPPA. E oggi a Casa Italia tre azzurri hanno raccontato la loro vigilia, lo sprinter Filippo Tortu (200), la lanciatrice Sara Fantini (martello) e il fondista Yeman Crippa (mezza maratona).