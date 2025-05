Europei di Taekwon-Do ITF: bronzo al siciliano Davide Forte

Sport

Il Maestro Davide Forte, appartenente alla nazionale italiana di Taekwon-Do ITF, ha partecipato ai Campionati Europei tenutisi a Tallinn, in Estonia, dal 28 Aprile al 4 Maggio. L’evento, organizzato dalla International Taekwon-Do Federation con la partecipazione di ben oltre 30 stati europei, ha visto il talento e la duro lavoro del Maestro Forte premiati con due medaglie di bronzo: una nelle forme e l’altra nel combattimento, nella categoria veteran -85 kg. Dopo un intenso periodo di allenamenti e sacrifici, l’atleta siciliano si sta ora preparando per il prossimo grande appuntamento: il Campionato Mondiale, che quest’anno si terrà in Italia.

Il Taekwon-Do ITF, è un’arte marziale coreana, conosciuta anche come korean kickboxing, si tratta di uno sport da combattimento a contatto pieno, nato fra gli anni 1940 e 1950 in Corea del sud basato principalmente sull’uso di tecniche di calcio; i combattenti si affrontano con lo scopo di mettere ko l’avversario con tecniche di braccia, di piede o di ginocchio.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA