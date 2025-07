agenzia

In gol Caruso al 44'. Azzurre momentaneamente prime nel Gruppo B

ROMA, 03 LUG – Nella partita di esordio degli Europei femminili di calcio, l’Italia batte 1-0 (1-0) il Belgio. In gol Arianna Caruso al 44′ del primo tempo. Le azzurre di Andrea Soncin sono momentaneamente in testa al Gruppo B in attesa della partita di questa sera tra Portogallo e Spagna.

