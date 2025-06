Europei donne: niente torneo per l’azzurra Soffia, infortunata

agenzia

Italia al lavoro a Coverciano, venerdì partenza per la Svizzera

ROMA, 23 GIU – Ultimi giorni di lavoro a Coverciano per la nazionale femminile di calcio, che venerdì prossimo partirà per la Svizzera dove il 3 luglio comincerà l’avventura nel torneo continentale, affrontando il Belgio. Il tecnico delle azzurre, Andrea Soncin, diramerà mercoledì prossimo la lista delle 23 convocate che si sa già che non comprenderà Angelica Soffia, infortunatasi in allenamento qualche giorno fa. L’esterna del Milan sui suoi profili social ha già fatto l’in bocca al lupo alle 34 compagne che sono al lavoro nel Centro Tecnico Federale, dove ieri sera hanno ricevuto il video saluto di Noemi. La cantante romana, appassionatissima di calcio e grande tifosa delle Azzurre, si è collegata con Coverciano e ha cantato ‘Macumba’ insieme alla squadra. Oggi, dopo l’allenamento, calciatrici e staff tecnico hanno incontrato il responsabile della Commissione arbitri Uefa, Roberto Rosetti, che ha esposto le linee guida e le direttive che gli arbitri saranno chiamati a seguire in occasione delle gare del Campionato Europeo.

