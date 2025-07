Europei donne: Soncin, “Bene la prima, continuiamo così”

agenzia

Tecnico, "Prima partita sempre complicata, Ragazze encomiabili"

ROMA, 03 LUG – “E’ quello che volevamo. La prima partita è sempre complicata. Non siamo state perfette nei primi 20 minuti ma è quello che ci aspettavamo. Le ragazze sono state encomiabili, tutte anche quelli che incoraggiavano dalla tribuna. Possiamo migliorare se vogliamo continuare a crescere ma sono molto contento dell’atteggiamento così. Continuiamo così. Vogliamo che sia una lunga serie di partite. Piedi per terra, enfatizzando le nostre peculiarità”. L’allenatore Andrea Soncin appare sorridente alle telecamere della Rai dopo la vittoria con il Belgio nell’esordio dell’Italia agli Europei femminili di calcio. “Ci portiamo a casa questi tre punti d’oro perché era importante iniziare con una vittoria. Da domani già siamo concentrati sul Portogallo”, sottolinea la capitana delle azzurre Cristiana Girelli. “Siamo una squadra in forte crescita che vuole dire la sua in questo torneo”, aggiunge.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA