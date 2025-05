Europei Ginnastica: Manila Esposito oro nell’all around

agenzia

L'atleta si conferma dopo il titolo di Rimini dello scorso anno

ROMA, 29 MAG – Manila Esposito conserva il titolo continentale assoluto di ginnastica artistica femminile vinto lo scorso anno a Rimini, conquistando l’oro all around anche agli Europei di Lipsia con il totale di 54.965, davanti alla spagnola Alba Patisco, seconda con 53.265, e alla rumena Ana Barbosu, bronzo a quota 52.299. Non è mai avvenuto che una italiana vincesse per due volte la finale a 24 europea, in più consecutivamente. Prima dell’agente delle Fiamme Oro si erano imposte Vanessa Ferrari ad Amsterdam 2007 e Asia D’Amato a Monaco 2022. Per la federginnastica e la stessa Esposito è il secondo oro a Lipsia, dopo quello a squadre delle Fate (en plein come a Rimini) e la quarta medaglia in quattro giorni. L’altra azzurra Sofia Tonelli chiude al nono posto con il personale all’esordio da senior di 51.232.

