Seconda la tedesca Boy e terza la spagnola Sanchez Loro

ROMA, 14 GIU – E’ grande Italia agli Europei di nuoto in acque libere di Belgrado. Dopo la doppietta oro-argento nella 25 km maschile arriva anche l’oro di Barbara Pozzobon nella gara femminile. Secondo posto per la tedesca Lea Boy, bronzo per la spagnola Candela Sanchez Loro.

