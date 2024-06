Europei nuoto: Paltrinieri vince l’oro nella 10 km

agenzia

Trionfo dell'azzurro a Belgrado, quarto Acerenza

ROMA, 12 GIU – Gregorio Paltrinieri ha vinto l’oro nella 10 km in acque liberi agli europei di Belgrado. L’azzurro, nella giornata inaugurale del fondo, ha dominato la prova olimpica in 1h49’12″2 lasciandosi alle spalle l’argento iridato, Marc-Antoine Olivier e il campione del mondo a Doha Kristof Rasovszky. Domenico Acerenza è quarto in un’ora 49’19″2

