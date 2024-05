Europei ritmica: Raffaeli oro alla palla e argento al nastro

agenzia

Altre due medaglie per l'azzurra ai campionati di Budapest

ROMA, 26 MAG – Nelle finali per attrezzo individuali del 40mo Campionato Europeo di Ritmica a Budapest Sofia Raffaeli, già detentrice di quattro medaglie d’oro continentali di specialità vinte a Tel Aviv 2022 (cerchio e clavette) e Baku 2023 (palla e clavette), ha aggiunto al proprio palmares un altro titolo, sempre alla palla, mancando di un soffio il trionfo al nastro, che l’avrebbe portata a tingere d’oro tutti e quattro i suoi attrezzi. Raffaeli – già medaglia d’argento ieri nell’all around e nel team ranking – nonostante un inizio un po’ in salita al cerchio dove è finita ottava a causa di qualche imprecisione costate sei decimi di penalità, si è rifatta subito dopo con la palla vincendo l’oro e mantenendo il titolo continentale conquistato lo scorso anno in terra azera. L’agente delle Fiamme Oro della Polizia di Stato con 35.350 punti è finita davanti alla beniamina di casa, l’ungherese Fanni Pigniczki, seconda con 34.850 e all’israeliana Daniela Munits, terza con il personale di 34.250. Il nastro ha chiuso la competizione individuale sulla pedana della Papp Laszlo Sportarena. In questa finale Raffaeli, allenata da Claudia Mancinelli alla Ginnastica Fabriano, ha raccolto 33.950 punti validi per la seconda posizione in classifica e il suo terzo argento in questo Europeo. Ad avere la meglio sull’azzurra è stata la tedesca Darja Varfolomeev che, con 34.400 punti ha conservato il titolo 2023. Il bronzo è andato alla bulgara Elvira Krasnobaeva (33.700).

