Europei tuffi: Pellacani oro nel trampolino da 1 metro

agenzia

L'azzurra all'ottavo titolo europeo, Bertocchi solo ottava

ROMA, 23 MAG – Chiara Pellacani, dopo l’argento conquistato con Matteo Santoro nel Sincro Misto da 3 metri, ha vinto la medaglia d’oro nel trampolino da un metro agli Europei di tuffi in corso ad Antalya, in Turchia. L’azzurra ha ottenuto un totale di 283.75 punti, precedendo la svedese Elna Widerstrom, campionessa uscente, e la svizzera Michelle Luisa Heimberg. Pellacani diventa la terza italiana a vincere l’oro dal metro dopo Tania Cagnotto ed Elena Bertocchi. Per l’azzurra è la diciottesima medaglia europea (otto gli ori, 6 argenti e 5 bronzi). Bertocchi ha pagato tante piccole sbavature e non non è andata oltre l’ottavo.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA