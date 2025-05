Europei tuffi: Pellacani-Santoro argento nel Sincro misto 3m

agenzia

Azzurri in testa, poi superati dai tedeschi 'al fotofinish'

ROMA, 23 MAG – La coppia azzurra formata da Chiara Pellacani e Matteo Santoro ha conquistato la medaglia d’argento nella gara del Sincro Misto dal trampolino di 3 metri degli Europei di tuffi in corso ad Antalya. La coppia azzurra, che era stata oro nel 2021 e nel 2023, oggi è stata in testa per quasi tutta la gara, ma una ‘sbavatura’ nell’ultimo tuffo ha consentito al duo della Germania formata da Lena Corona Hentschel e da Luis Avila Sanchez, alla fine oro con 289.74 punti, contro i 289.71 di Pellecani-Santoro. Bronzo alla Gran Bretagna con Ben Cutmore-Desharne Bent-Ashmeil (271.80 punti).

