Europei tuffi: Tocci-Marsaglia argento nel sincro da 3 metri

agenzia

I tedeschi Barthel-Wesemann battono azzurri per meno di 3 punti

ROMA, 24 MAG – La coppia azzurra formata da Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia ha conquistando la medaglia d’argento, mancando l’oro per meno di tre punti, nella gara del Sincro dal trampolino di 3 metri degli Europei di tuffi ad Antalya. La vittoria è andata ai tedeschi Timo Barthel e Moritz Wesemann con 389.58 contro i 386.70 dei due italiani. Bronzo per la coppia britannica Leon Baker-Hugo Thomas. La medaglia d’argento di Tocci-Marsaglia, quarti l’anno scorso nella gara dell’Olimpiade di Parigi e argento anche ai Mondiali di Doha e agli Europei di Roma ’22, è la quarta dell’Italia in questi Europei dopo l’oro di Chiara Pellacani (trampolino 1 metro), l’argento di Pellacani-Santoro (sincro misto tre metri) e il bronzo del Team Event.

