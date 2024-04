agenzia

Apre Casadei, chiude Fabbian

ROMA, 22 MAR – L’Italia Under 21 ha battuto 2-0 (1-0) i pari età della Lettonia in un match valido per le qualificazioni agli Europei 2025 di categoria. A segno per gli azzurrini Casadei (32′ ) e Fabbian (79′).

