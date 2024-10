Europei U.21: l’Italia tra le 13 nazionali già qualificate

agenzia

A novembre playoff per ultime 3,il 3/12 sorteggi per fase finale

ROMA, 16 OTT – Archiviata la fase di qualificazione con il primo posto nel Gruppo A, grazie al pareggio a Trieste con l’Irlanda, la nazionale Under 21 può iniziare a pensare a Slovacchia 2025, torneo che vede già 13 squadre col pass per la fase finale. A novembre sono in programma i play off per gli ultimi tre posti, mentre il 3 dicembre, a Bratislava, ci sarà il sorteggio della fase finale. Le squadre già qualificate sono, oltre all’Italia, Danimarca, Inghilterra, Francia, Germania, Olanda, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Ucraina. Gli spareggi si giocheranno tra l’11 e il 19 novembre tra le sei peggiori seconde, che in gare di andata e ritorno si contenderanno i restanti tre posti e il sorteggio, in programma domani, riguarda Belgio, Croazia, Repubblica Ceca, Finlandia, Georgia e Norvegia.

