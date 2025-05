Europei U17, azzurrini con l’Inghilterra per primato del girone

agenzia

Dopo l'esordio ok con R.Ceca Italia domani di nuovo in campo

ROMA, 22 MAG – Dopo la vittoria all’esordio contro la Repubblica Ceca, l’Italia U17 torna in campo domani agli europei di categoria in corso in Albania. Gli azzurrini del tecnico Massimiliano Favo, campioni in carica, affronteranno l’Inghilterra di Neil Ryan, che ha pareggiato 1-1 con il Belgio nella prima partita. In palio c’è il primato del girone con vista sulla qualificazione alle semifinali. “Hanno individualità eccezionali – spiega Favo – ma anche dei difetti su cui dovremo essere bravi a incidere. Servirà una grande prestazione di squadra, come sempre”. Nei cinque precedenti tra Italia e Inghilterra nella fase finale dell’Europeo regna l’equilibrio: due vittorie a testa e un pareggio.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA