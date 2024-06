Europei U17: Favo, dopo 3 finali perse stavolta serve il titolo

agenzia

Domani ultimo atto con il Portogallo,il tecnico 'sarà una festa'

ROMA, 04 GIU – Gli azzurrini dell’Under 17 vanno a caccia del primo titolo europeo di categoria. Domani a Cipro la finale con il Portogallo per conquistare l’oro. “E’ una squadra forte: hanno tecnica e capacità individuali importanti ma, come tutte le finali, abbiamo il 50% di vincere. Per noi, sarebbe il primo titolo in categoria, dopo tre finali perse (2013, 2018 e 2019, ndr): faremo di tutto per portare a casa il trofeo” dice il tecnico della nazionale, Massimiliano Favo. “I 40 calciatori che saranno in campo, devo essere orgogliosi di essere arrivati fin qui – prosegue l’allenatore -. A inizio stagione, siamo partite in 54 squadre e, adesso, siamo rimaste in due. Questa manifestazione è stata organizzata benissimo e domani sono convinto che sarà una bellissima festa: vincerà il migliore, e speriamo di essere noi”. “C’è tantissima voglia di giocare e siamo pronti a dare tutto per questa maglia – aggiunge il capitano, l’interista Mattia Mosconi -. Il Portogallo è una buona squadra: davanti hanno degli ottimi elementi, soprattutto sugli esterni, a centrocampo hanno qualità e dietro sono ben organizzati tatticamente. Vogliamo vincere questo trofeo e non avere dei rimorsi”.

