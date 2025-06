agenzia

Decisiva l'autorete di Jimenez al 18' del secondo tempo

ROMA, 26 GIU – L’Olanda batte la Spagna 1-0 in finale e vince gli Europei Under 19 di calcio. A Bucarest, in Romania, gli “oranje” si impongono sulle “furie rosse” grazie all’autorete di Jimenez al 18′ del secondo tempo.

