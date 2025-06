Europei Under 21: 3-2 alla Germania, Inghilterra campione

agenzia

Finale decisa ai supplementari, è 2/o titolo di fila per inglesi

ROMA, 28 GIU – L’Inghilterra ha vinto gli Europei Under 21 in Slovacchia battendo la Germania per 3-2 dopo i tempi supplementari (2-1 all’intervallo, 2.2 al 90′) nella finale giocata al National Football Stadium di Bratislava. Per l’Inghilterra quello di oggi è il secondo titolo consecutivo, dopo quello conquistato nel 2023 contro la Spagna, e il quarto in assoluto. I ‘Young Lions’ hanno dominato il primo tempo, segnando già al 5′ con Elliott e al 24′ con Hutchinson, sprecando poi altre occasioni. La Germania ha accorciato le distanze prima dell’intervallo con Weiper e dopo un quarto d’ora della ripresa ha pareggiato con Nebel. La traversa ha salvato gli inglesi allo scadere e Rowe, appena entrato, li ha portati in vantaggio al 2′ del primo supplementare. La Germania ha sfiorato il pareggio nel finale del secondo, colpendo un’altra traversa.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA