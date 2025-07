Europeo femminile, per i bookmakers l’Italia ha un piede nei quarti di finale

calcio

Le azzurre hanno battuto il Belgio e ora affrontano il Portogallo che appare ampiamente alla portata delle azzurre

Dopo il vittorioso esordio contro il Belgio, l’Italia torna in campo nell’Europeo femminile per sfidare il Portogallo. Le lusitane, come riporta Agipronews, sono uscite con le ossa rotte dal derby iberico contro la Spagna e i bookie vedono nettamente favorita la squadra di Soncin: il secondo successo delle Azzurre nel Gruppo B vale 1,63 su Betflag e probabilmente significherebbe qualificazione ai quarti.

Pareggio e vittoria del Portogallo sono invece in lavagna, nell’ordine, a 3,90 e 4,85. Tre degli ultimi quattro incontri del Portogallo sono terminati con almeno tre reti complessive e per gli esperti quella di Ginevra sarà una sfida che manterrà il trend: l’Over è infatti visto a 1,70, mentre l’Under è proposto a 2. Tra i risultati esatti spicca lo 0-1 – lo stesso risultato con cui l’Italia ha battuto il Belgio – visto a 7,50 su 888sport, mentre 0-2 e 1-2 si giocano a 7,50. L’1-1 è proposto a invece a 6,75, mentre 2-0 e 3-1 valgono nell’ordine 23 e 31 volte la posta.

L’Europeo delle azzurre è cominciato molto bene con il successo per 1-0 a Sion sul Belgio grazie ad un gol di Arianna Caruso. Oltre a Belgio e Portogallo nel girone dell’Italia ci sono anche le campionesse del mondo della Spagna.