Evani verso divorzio dalla Sampdoria

Si pensa a De Rossi. Sotto la sede striscione contro Manfredi

GENOVA, 27 GIU – Oggi è atteso un incontro a Forte dei Marmi tra il ds della Samp Andrea Mancini e il tecnico Alberico Evani: le percentuali di un divorzio sono altissime. Dietro l’angolo ci sono Daniele De Rossi, ma c’è il Monza che spinge per averlo, e Salvatore Foti, finora ‘secondo’ di Mourinho ed ex calciatore doriano. Ma anche una scommessa, visto che sarebbe la sua prima esperienza da allenatore in prima squadra. C’è però anche l’idea Silvio Baldini, che ha lasciato il Pescara. Intanto i tifosi, nonostante la tormentata salvezza con i play out di metà giugno, non hanno dimenticato la notte di Castellamare di Stabia. Vicino alla sede blucerchiata è comparso nella notte uno striscione dal messaggio chiaro contro il presidente della Samp: “Manfredi colpevole”.

