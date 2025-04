agenzia

Ciclista belga al rientro dopo un serio incidente a dicembre

ROMA, 18 APR – Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) ha vinto la 62/a edizione della Freccia del Brabante. Il belga, al rientro alle corse dopo il serio incidente in allenamento di inizio dicembre, ha battuto in volata in un testa a testa finale il connazionale Wout Van Aert.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA