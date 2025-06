Ex presidente Lega B Balata nella Fondazione insigniti Omri

agenzia

Adesione "rafforza il legame tra sport e cittadinanza attiva"

ROMA, 24 GIU – L’ex presidente della Lega serie B Mauro Balata è entrato a far parte della Fondazione Insigniti Omri, l’organizzazione che riunisce le personalità decorate con le onorificenze dell’Ordine al merito della Repubblica, a pochi giorni dal conferimento dell’onorificenza di Ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica italiana. Balata è avvocato cassazionista, già consigliere federale e componente del Comitato di presidenza della Figc, presidente della Lega B per due mandati, già capo delegazione della nazionale Under 21 e attualmente membro della Commissione sport del Consiglio nazionale forense. Per circa 30 anni è stato membro della Procura Federale e poi Vice capo della Figc nonché presidente della Commissione agenti della Fip. La Fondazione Insigniti Omri accoglie l’adesione di Balata, “che rafforza il legame tra sport e cittadinanza attiva, in piena coerenza con le sue finalità statutarie”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA