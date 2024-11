Ezpeleta ‘su Valencia decide il governo,se è no andremo altrove’

agenzia

Il capo della Motogp: 'La nostra intenzione è correre 20 gare'

ROMA, 01 NOV – “Stiamo aspettando la decisione del governo, che ovviamente è molto difficile. Saranno loro a decidere se l’evento si potrà fare o meno. La nostra idea è di correre 20 GP, se non sarà possibile farlo a Valencia troveremo un’altra soluzione. Nelle prossime ore ne sapremo sicuramente di più”. Così a Sky Carmelo Ezpeleta, il ceo di Dorna che gestisce il mondiale della Motogp, ha parlato dopo un incontro con i piloti per fare il punto sulla situazione a Valencia, devastata dall’alluvione e che tra due settimane dovrebbe ospitare l’ultima tappa del mondiale. L’intensione fino a ieri era di correre comunque, adesso – anche dopo la dura presa di posizione di alcuni piloti, soprattutto quella di Pecco Bagnaia che si è detto disposto a non scendere in pista anche a costo di perdere il titolo – la Dorna si rimette alla decisione del governo, ma cercando comunque un’alternativa per far disputare i 20 gp previsti in calendario.

