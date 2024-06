F1: a Barcellona Verstappen a caccia del poker

agenzia

Al Montmelò otto anni fa centrò il primo successo nel Circus

ROMA, 20 GIU – Sul circuito del Montmelò questo weekend è in programma il Gran Premio di Barcellona ed il tracciato catalano ha un valore particolare per Max Verstappen che qui, otto anni fa, centrò il primo successo nel Circus. L’Olandese per gli esperti Sisal è favoritissimo per calare il poker a Barcellona visto che, dopo quello del 2016, sono arrivati altri due successi nel 2022 e 2023. Il campione del mondo in pole è dato a 1,44 che scende addirittura a 1,35 per issarsi sul gradino più alto del podio. Alle spalle di Verstappen, c’è Lando Norris che vuole riportare la McLaren a tagliare per prima il traguardo al Montmelò dopo 19 anni. Il successo del britannico, in quota a 6,00, è leggermente più alto rispetto a una partenza al palo, data a 5,00. E la Ferrari? L’ultimo dei 12 successi della scuderia di Maranello è datato 2013 con Fernando Alonso. Un successo della Rossa si gioca a 5,00, stessa quota per una pole. Analizzando i singoli piloti, Charles Leclerc che parte dalla prima casella è dato a 7,50 mentre la vittoria del monegasco pagherebbe 9 volte la posta. Al contrario Carlos Sainz ha le stesse chance, entrambe offerte a 16 per pole e trionfo finale.

