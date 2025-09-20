F1: a Norris le terze libere gp Azerbaigian, Hamilton quarto

agenzia

Mclaren davanti a Verstappen, terzo Piastri. 10/o tempo Leclerc

ROMA, 20 SET – Lando Norris ha chiuso in testa le terze prove libere del gp dell’Azerbaigian. Il britannico della McLaren ha preceduto in 1:41.223 la Red Bull di Max Verstappen, terzo tempo per il leader della classifica mondiale Oscar Piastri. Quarta la Ferrari di Lewis Hamilton che ha chiuso davanti alla Mercedes di Kimi Antonelli. Decimo tempo per l’altra rossa di Charles Leclerc. Alle 14 monoposto di nuovo in pista a Baku per le qualifiche.

