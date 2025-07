F1: a Spa disastro Hamilton, al Gp partirà 16/o

agenzia

Ferrarista rimasto fuori da Q2 come Antonelli, 18/o in griglia

ROMA, 26 LUG – Week end in Belgio da dimenticare per Lewis Hamilton. Altra giornata no per il ferrarista che, quindicesimo nella Sprint vinta da Verstappen, è stato eliminato in Q1 nelle qualifiche che lo relegano al 16/o posto in griglia per la gara di domani. Hamilton all’ultimo tentativo di Q1 era riuscito a strappare il settimo tempo, ma il giro non è stato valutato regolare e il campione della Rossa è scivolato in sedicesima posizione. Male anche Kimi Antonelli, solo 18/o.

