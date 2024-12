F1: Abu Dhabi; Leclerc ‘daremo tutto per il titolo Costruttori’

agenzia

Monegasco Ferrari:ho davvero pochi rimpianti per questa stagione

ROMA, 05 DIC – “Forse è l’unica stagione, da quando sono arrivato in F1, per la quale guardando indietro ho davvero pochi rimpianti”. Parola di Charles Leclerc che a Sky in vista dell’ultimo Gp del 2024 ad Abu Dhabi fa un bilancio della stagione che sta per finire. “Dopo il Canada – ricorda il pilota monegasco – abbiamo fatto tanta fatica e provate soluzioni estreme, ma se non l’avessimo fatto non saremmo al livello di oggi. Anno positivo dal punto di vista dell’esecuzione, più difficile dal lato della performance nella prima parte. E ora faremo di tutto per vincere il titolo Costruttori”.

