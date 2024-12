F1: Abu Dhabi; Sainz, qui è gara lunga e io ho fiducia

agenzia

'Mia ultima gara in Ferrari,sarei strafelice per gran risultato'

ROMA, 07 DIC – “Abbiamo fatto un buon lavoro sulla macchina dopo le libere di ieri, e oggi in Q1 e Q2 sono riuscito a piazzare dei bei giri. In Q3 ho spinto come un matto nell’ultimo tentativo e il mio giro è stato ancora una volta buono, purtroppo a pochi millesimi dalla prima fila. Comunque partire secondo o terzo non fa una grande differenza qui, la gara è molto lunga e ho fiducia nel nostro passo”. Così il ferrarista Carlos Sainz jr dopo le prove ufficiali del Gp di Abu Dhabi. “Le gare vanno corse fino all’ultimo metro – spiega – e, credetemi, darò tutto quello che ho per cercare di vincere, poi vedremo come andrà a finire. Nulla mi renderebbe più felice che concludere con un grande risultato la mia avventura in Ferrari. Non vedo l’ora di prendere il via di questa mia ultima gara in rosso”.

