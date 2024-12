F1: Abu Dhabi; Vasseur ‘titolo Costruttori molto difficile’

agenzia

Team principal Ferrari'sfida in nostro Dna, ci vogliamo provare'

ROMA, 04 DIC – “Per la prima volta da quando la Formula 1 è entrata nella sua era ibrida siamo riusciti ad arrivare a giocarci un titolo all’ultima corsa”. Il Team Principal Scuderia Ferrari Fred Vasseur è consapevole che non sarà facile ad Abu Dhabi rimontare 21 punti alla McLaren ma assicura che la Rossa ce la metterà tutta. “Si tratta di un traguardo importante – aggiunge il manager francese – e questo weekend cercheremo di fare ancora di più. Certo, dobbiamo essere realistici, siamo matematicamente in corsa ma il titolo è molto difficile da raggiungere perché, anche se dovessimo chiudere primo e secondo potrebbe non bastare, visto che la McLaren vanta ben 21 punti di vantaggio e potrebbe accontentarsi di un terzo e un quinto posto. Le sfide tuttavia sono nel DNA di Ferrari e dunque ci vogliamo provare”. “Abbiamo preparato a fondo questo appuntamento – conclude Vasseur – sappiamo che la qualifica avrà un ruolo fondamentale e che la nostra macchina è più performante in gara. Charles, Carlos e tutta la squadra daranno fino all’ultima goccia di sudore per provare a portare a casa il titolo”.

