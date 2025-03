F1: Alonso a caccia dei primi punti ‘gp Cina uno dei migliori’

agenzia

Nel 2024 terzo a Shanghai: 'Ma non sarà facile ripetersi'

ROMA, 20 MAR – Fernando Alonso arriva con particolare entusiasmo al circuito di Shanghai, dove è arrivato terzo terzo nel 2024, su una pista dove crede che l’AMR25 possa vivere una delle sue migliori gp dell’anno grazie ai lunghi rettilinei e alla tipologia delle curve. L’età per il pilota asturiano non sembra essere un problema e alla vigilia del week end sulla pista cinese dice di sentirsi più veloce dello scorso anno. Ma sulle potenzialità della sua Aston Martin non si sbilancia: “È difficile saperlo esattamente, perché in qualifica eravamo più o meno competitivi fino al problema della Q2, ma in gara è difficile giudicare. Abbiamo seguito quello davanti e abbiamo aspettato che si asciugasse e il momento di attaccare ed è stato come un gioco. Dobbiamo aspettare che passino più gare e vedere circuiti diversi, come questo e Suzuka e poi lo sapremo meglio. Sarà una difficile ripetere il risultato del 2024, ma ci proveremo in ogni caso, perché voglio ottenere i primi punti. È una configurazione che per noi è una delle migliori in calendario e non vedo l’ora di affrontare questo fine settimana”.

