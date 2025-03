F1: Antonelli all’esordio ‘è il momento che sognavo’

agenzia

Il 18enne della Mercedes:'Sogno di riportare l'Italia sul podio'

ROMA, 11 MAR – “E’ il momento che sognavo, è la settimana delle gare di Melbourne”. Kimi Antonelli a 18 anni è pronto all’esordio nel mondiale di formula 1 e il conto alla rovescia lo scandisce anche sui social: il pilota bolognese comincia la sua avventura con la Mercedes di Toto Wolff, l’uomo che lo ha voluto lanciare tra i grandi. “Ero a casa con i miei quando è arrivata la sua videochiamata – ha raccontato Antonelli in una lunga intervista a Sky – non ci volevo credere, mi diceva ‘sarai nostro pilota in formula 1’. Non ho dormito tutta la notte. E ancora non mi rendo conto di essere un pilota di F1, quando camminerò nel paddock questo week end allora sentirò tutto. Sarà emozionante confrontarsi con gli altri campioni, a me è successo tutto velocemente”. Gli obiettivi sono però chiari: “Voglio riportare l’Italia sul gradino più alto del podio”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA