F1: Antonelli penalizzato,-3 posizioni in griglia al prossimo gp

agenzia

Dopo l'impatto con Verstappen si scusa: 'Ho commesso un errore'

ROMA, 29 GIU – Penalità per Kimi Antonelli dopo il contatto con Max Verstappen al via del gp d’Austria. Il pilota italiano della Mercedes verrà retrocesso di tre posizioni in griglia nella prossima gara. Il 18enne ha frenato troppo tardi alla curva 3, ha bloccato le ruote ed è sbandato, andando ad impattare con la Red Bull del quattro volte campione del mondo. Che costretto al ritiro, ha perso molti punti nella corsa al titolo mondiale che vede lanciatissime le McLaren. “Sono stato sfortunato, ma può succedere, nessuno lo fa di proposito – le parole di Verstappen – È stato un weekend sfortunato per la squadra, ma ci è mancato il ritmo, nonostante tutto. Il titolo? Non parlo mai di campionato perché perdiamo punti ogni weekend. È un duro colpo non aver preso punti, quindi dobbiamo analizzare come possiamo migliorare”. Antonelli, alla sua prima stagione in formula 1 si è scusato per l’errore: “Ho frenato bruscamente perché ero dietro alle altre vetture. A quel punto, ho bloccato il posteriore e non sono riuscito a fermare la macchina – ha detto – Così la macchina ha preso velocità e l’incidente è stato inevitabile. È un grave errore. Mi dispiace molto per la squadra e per Max, ovviamente, perché era solo uno spettatore”.

