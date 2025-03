F1: Australia; emozione Antonelli ‘è surreale essere qui’

agenzia

Italiano esordio in Mercedes: 'cresciuto guardando Hamilton'

ROMA, 13 MAR – “Prima di tutto, è una sensazione, è piuttosto surreale esser qui e poter correre con qualcuno come Lewis (Hamilton, ndr)”. Alla vigilia del suo esordio come pilota ufficiale Mercedes in Formula 1, Kimi Antonelli, non nasconde l’emozione nella sua prima conferenza stampa da titolare, nella quale ha diviso il palco proprio con Hamilton e con lo spagnolo ex Ferrari Carlos Sainz. “Una volta entrato in Mercedes sono cresciuto guardando a Lewis – ha sottolineato Antonelli che quest’anno sostituirà proprio l’inglese passato alla Ferrari e allo stesso tempo per l’Italia segnerà il ritorno di un pilota tricolore nella serie regina da ufficiale – ha avuto un successo incredibile. È un po’ strano per me condividere la pista con lui, ma anche con Carlos e con tutti gli altri piloti. Quando sei abituato a vederli in TV e poi finalmente ti trovi a poter condividere la pista con loro è una sensazione incredibile”. “L’anno scorso sono potuto scendere un po’ in pista e alla fine della stagione ho iniziato a lavorare con la squadra. Lewis è sempre stato gentile con me e mi ha anche dato qualche consiglio – ha aggiunto rivolto al britannico – È stato molto gentile con me e gliene sono davvero grato perché dimostra che non è solo un grande pilota ma anche una grande persona”.

