F1: Australia; Leclerc ‘felice per la squadra, per la doppietta’

agenzia

Monegasco: Carlos ha fatto lavoro, giusto che abbia vinto lui'

ROMA, 24 MAR – “Sono felice per la squadra, per la doppietta. Non succedeva da Bahrain 2022, sono bei ricordi ed è bello poterli rivivere. Carlos (Sainz, ndr) ha fatto un weekend eccezionale dopo l’operazione. Io ho avuto difficoltà con il primo set di dure, invece l’ultimo stint è andato meglio”. Al termine del Gp d’Australia Charles Leclerc racconta il suo secondo posto che ha premesso alla Ferrari di centrare una doppietta che mancava a Maranello dal Gp del Bahrain 2022 e a Melbourne da 20 anni ai tempi di Schumacher. “Ma abbiamo fatto 1-2, meglio non poteva andare- aggiunge il pilota monegasco – Attaccare Carlos? No, non ci ho pensato. Nel primo stint dovevo guardarmi alle spalle, ci siamo fermati presto e da quel momento Carlos è sempre stato molto veloce. Io poi con le mie gomme andavo più in difficoltà. Appena ci siamo fermati per la prima sosta per me é stato tutto chiaro. Ma Carlos ha fatto un lavoro migliore nel weekend, in qualifiche e in gara, ed è giusto che abbia vinto lui. Sono punti importantissimi per la squadra. Volevamo fare più punti possibili e meglio di così non si poteva”.

