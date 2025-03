F1: Australia; Norris ‘non credo siamo superiori nostri rivali’

agenzia

Inglese McLaren: sarà un weekend difficile e lotteremo con tutti

ROMA, 13 MAR – “Credo che abbiamo una buona macchina, una buona macchina per iniziare la stagione, ma non credo che siamo superiori a nessuno dei nostri principali concorrenti”. Il vice-campione del mondo con la McLaren, Lando Norris, fa pretattica in vista del via della nuova stagione di Formula 1 in Australia: “Sono felice, non vedo l’ora di iniziare sono rilassato, il che è probabilmente la cosa migliore di tutte. Mi sento tranquillo, mi sento pronto a partire. Siete già davanti? Molte persone lo prenderebbero come un atteggiamento di fiducia. Ovviamente se ne è parlato molto e si sono dette molte cose nelle ultime due settimane, ma – assicura Norris nella prima conferenza stampa Fia della stagione – non credo che siamo più avanti dei nostri concorrenti rispetto alla scorsa stagione o che la gente pensi che lo siamo. Penso ancora che sarà un weekend difficile per noi e che dovremo lottare con tutti, ma credo che siamo in una buona posizione per iniziare in modo forte e fiducioso. È così che vogliamo essere e che vogliamo iniziare la stagione”.

