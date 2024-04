F1: Australia; Sainz, recupero è andato bene ma non sarò al 100%

agenzia

"Se in macchina non avrò dolore posso fare un buon weekend"

ROMA, 21 MAR – “Prima di tutto devo salire in macchina e vedere come mi sento. Ho cominciato a muovermi ed allenarmi un paio di giorni fa. Il recupero è andato molto bene”. Così Carlo Sainz a Sky, dopo l’intervento di appendicite che lo ha costretto a saltare il GP d’Arabia Saudita. “Ovviamente non sarò al 100% a livello fisico dopo essere stato 10 giorni a letto senza potermi muovere molto – ha aggiunto il pilota Ferrari – ma se in macchina non avrò dolore sono sicuro di poter fare un buon weekend”

