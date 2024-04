F1: Australia; Verstappen, è una pole position inattesa

agenzia

Leader del mondiale in ombra nelle libere, ma quando conta c'è

ROMA, 23 MAR – Una pole position “piuttosto inattesa” l’ha definita Max Verstappen (Red Bull), leader del campionato del mondo di Formula 1, quella conquistato nel Gran Premio d’Australia. L’olandese tre volte campione del mondo in carica a Melbourne ha colto la 35ma pole della carriera in Formula 1. Vincitore lo scorso anno in Australia dopo un GP caotico, Verstappen è sembrato in difficoltà durante le prove, sia libere che in qualifica, lamentando spesso nei team-radio tanto sottosterzo, causa delle difficoltà a “trovare il giusto equilibrio” della sua Red Bull nella gestione degli pneumatici. Ma, evidentemente, nel momento decisivo tutto ha funzionato a dovere. Vincendo domani sulla pista australiana, ‘Mad Max’ eguaglierebbe il suo record di successi consecutivi. Nel 2023 sono stati 10, battendo il record di Sebastian Vettel (9 vittorie di fila nel 2013).

