F1: Australia;Verstappnen ‘al titolo non voglio neanche pensare’

agenzia

Campione mondo: non siamo i più veloci, ma cose possono cambiare

ROMA, 13 MAR – “Al titolo non voglio neanche pensarci, non siamo i più veloci, ma in F1 le cose possono cambiare rapidamente”. Parte piano almeno a parole Max Verstappen alla vigilia del via del Mondiale 2025 di Formula 1 all’Albert Park di Melbourne. “Se sarà l’anno più difficile per me a livello di difesa del titolo? Onestamente al momento non ci penso neanche – le parole di Verstappen in conferenza stampa – ci sono tante cose che mi fanno preferire di non pensare al titolo. Non siamo i più veloci al momento, l’obiettivo è dare il 100% insieme al team, fare la mia parte in pista minimizzando gli errori conquistando sempre punti. Poi si vedrà”. “In Bahrain la vettura ha evidenziato qualche miglioramento, ma sappiamo che c’è ancora tanto lavoro da fare ed è su quello che ci concentreremo. In Australia – aggiunge l’olandese volante – la pista è totalmente diversa quindi non abbiamo idea di come si comporterà la vettura e lo scopriremo in questo weekend. La macchina è migliorata a livello di guidabilità, dobbiamo avere pazienza e continuare a cercare qualche margine di sviluppo anche se ormai è difficile essendo arrivati all’ultimo anno di questo ciclo regolamentare. Ad ogni modo, in F1 le cose possono cambiare rapidamente”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA