F1: Austria; a Norris le terze libere, 4/o Leclerc

agenzia

2/o tempo per Piastri poi Verstappen. Alle 16 si decide la pole

ROMA, 28 GIU – Lando Norris su McLaren è stato il più veloce nella terza sessione di prove libere del gran premio d’Austria. Il pilota britannico ha preceduto il compagno di squadra Oscar Piastri e la Red Bull di Max Verstappen. Quarto tempo per la Ferrari di Charles Leclerc, quinto Lewis Hamilton poi le Mercedes di George Russell e Kimi Antonelli. Alle 16 sono in programma le qualifiche per definire la griglia di partenza.

