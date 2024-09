F1: Azerbaigian; Verstappen ‘priorità è tornare competitivi’

agenzia

L'olandese Red Bull 'team ha lavorato duramente per migliorare'

ROMA, 11 SET – “Questa settimana sono tornato in fabbrica con il team e ho lavorato al simulatore in vista del doppio appuntamento. Monza è stata una gara difficile e la nostra priorità è tornare competitivi”. Parola del campione del mondo e leader del Mondiale di Formula 1 Max Verstappen in vista del Gran Premio dell’Azeirbaigian sul circuito cittadino di a Baku di domenica prossima: “Il team ha lavorato duramente per migliorare i problemi che abbiamo riscontrato con la vettura nelle ultime gare – ha detto il pilota olandese della Red Bull – È sempre una bella sfida venire a Baku ed è una pista particolare perché anche se è un circuito cittadino ha lunghi rettilinei. Vedremo cosa ci riserverà il weekend”.

